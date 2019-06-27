https://static.news.ru/photo/e265cc98-990f-11e9-a4d1-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Дмитрий Медведев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В интервью западным журналистам президент России Владимир Путин поделился своими размышлениями о том, кто сменит его на посту главы российского государства в 2014 году.

По словам российского лидера, он неоднократно задумывался о преемнике, но пока подходящую кандидатуру, которая бы отвечала всем, по его мнению, чаяниям граждан страны, он назвать затрудняется.

Конечно я думаю о преемнике, думаю, начиная с 2000 года, — сказал президент России в разговоре с FT.

В тоже время Путин считает, каким бы ни был преемник, «выбор за российскими избирателями».

Ранее, в преддверии саммита G20 в Осаке, президент России Владимир Путин рассказал о своём отношении к главе Белого дома Дональду Трампу, писал News.ru.