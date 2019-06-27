В интервью западным журналистам президент России Владимир Путин поделился своими размышлениями о том, кто сменит его на посту главы российского государства в 2014 году.
По словам российского лидера, он неоднократно задумывался о преемнике, но пока подходящую кандидатуру, которая бы отвечала всем, по его мнению, чаяниям граждан страны, он назвать затрудняется.
Конечно я думаю о преемнике, думаю, начиная с 2000 года, — сказал президент России в разговоре с
FT.
В тоже время Путин считает, каким бы ни был преемник, «выбор за российскими избирателями».
Ранее, в преддверии саммита G20 в Осаке, президент России Владимир Путин рассказал о своём отношении к главе Белого дома Дональду Трампу, писал News.ru.