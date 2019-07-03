https://static.news.ru/photo/d3cbc182-9d7a-11e9-8e0f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ria Novosti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на саммите G20 обсудил с премьером Нидерландов Марком Рютте крушение малайзийского самолёта Boeing, которое произошло под Донецком в июле 2014 года.

Это было очень краткое общение «на ногах», в кулуарах. Помимо премьер-министра Нидерландов Путин имел такие беседы практически со всеми участниками саммита, — рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин в очередной раз заявил, что расследование авиакатастрофы должно проходить при участии российских специалистов.

Ранее News.ru сообщал, что международная группа экспертов, занимающаяся расследованием причин катастрофы малайзийского Boeing MH17, назвала имена лиц, причастных к крушению лайнера. По данным следователей, это граждане России Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также Леонид Харченко с Украины. Им будут предъявлены обвинения в убийстве. Следователи подчеркнули, что все четверо находились в постоянном контакте с Москвой.

Малайзийский Boeing, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком в июле 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.