https://static.news.ru/photo/f9ac9114-b45f-11e9-987d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко телеграмму с приглашением принять участие в торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Владимирович Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение принять участие в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, — сообщил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

По его словам, Москва ценит усилия Белоруссии по подготовке к юбилею победы, а также благодарит высшее руководство страны за уважение к подвигу солдат, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон принял приглашение российского коллеги Владимира Путина приехать в Москву 9 мая на мероприятия в честь 75-летия Победы. На празднование юбилея пригласили также президента США Дональда Трампа, федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и китайского лидера Си Цзиньпина. В российском МИДе рассказали, что Трамп воспринял предложение с энтузиазмом, однако официальный ответ из Вашингтона пока не получен.