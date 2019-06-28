https://static.news.ru/photo/5af62408-9b38-11e9-b7d8-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Во время своего визита в Белоруссию президент России приехал на соревнования по боксу во Дворец спорта «Уручье» в Минске, в котором всю последнюю неделю продолжаются II Европейские игры.

Приезд главы российского государства вызвал неподдельный ажиотаж у всех присутствующих на соревнованиях зрителей, сообщает РИА Новости.

Расположившись на трибунах в окружении российских спортсменов, президент РФ наблюдал за финальным боем в весовой категории до 91 кг российского боксёра Муслима Гаджимагомедова с представителем команды хозяев игр, белорусом Владиславом Смягликовым.

Отмечается, что Путин намерен принять участие в церемонии закрытия II Европейских игр, которая пройдёт вечером на национальном стадионе «Динамо».

С 21 июня II Европейские игры проходят в столице Белоруссии Минске, в которых принимают участие около 3,6 тысячи спортсменов. Сборная России ещё до конца соревнований стала победителем медального зачёта Европейских игр, писал News.ru.