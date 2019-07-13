Фото: Chen Yichen./Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму французскому президенту Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии.

Глава государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, — сообщили в пресс-службе Кремля.

14 июля 1789 года была взята крепость-тюрьма Бастилия — этот день считается началом Великой французской революции.

Как писал News.ru, актёры Жан-Поль Бельмондо и Клаудия Кардинале, космонавт Тома Песке и композитор Жан-Мишель Жарр удостоены главной награды Франции — ордена Почётного легиона. Всего лауреатами различных степеней ордена, учреждённого Наполеоном Бонапартом в 1802 году, стали 423 человека.

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