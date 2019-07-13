Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму французскому президенту Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии.
Глава государства высоко оценил значение отношений между двумя государствами для обеспечения безопасности и стабильности в Европе, — сообщили в пресс-службе Кремля.
14 июля 1789 года была взята крепость-тюрьма Бастилия — этот день считается началом Великой французской революции.
Как писал News.ru, актёры Жан-Поль Бельмондо и Клаудия Кардинале, космонавт Тома Песке и композитор Жан-Мишель Жарр удостоены главной награды Франции — ордена Почётного легиона. Всего лауреатами различных степеней ордена, учреждённого Наполеоном Бонапартом в 1802 году, стали 423 человека.