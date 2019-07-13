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Британские правоохранительные органы установили личность подозреваемого в утечке документов из переписки посла Великобритании в США Кима Дэррока.

Они полагают, что им известно, кто осуществил утечку. <...> Это был кто-то, у кого был доступ к архивным данным, — передаёт слова источника в британском правительстве газета The Sunday Times....