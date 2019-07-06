Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин отправил поздравительное письмо венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро в День независимости страны.

Государственный телеканал Венесуэлы обнародовал послание Путина. В нём говорится, что страны достигли высокого уровня двустороннего сотрудничества в политике, науке, торговле и технологиях. Также российский глава заверил, что Россия продолжит поддерживать законное правительство и народ Боливарианской Республики, сообщает РИА Новости.

Как уже писал News.ru, Каракас благодарен Москве за поддержку, оказанную на фоне политического кризиса в стране. Об этом заявил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса во время торжественного мероприятия по случаю 208-й годовщины независимости Боливарианской Республики.

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