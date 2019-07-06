https://static.news.ru/photo/b532d9c2-9f69-11e9-811a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин отправил поздравительное письмо венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро в День независимости страны.

Государственный телеканал Венесуэлы обнародовал послание Путина. В нём говорится, что страны достигли высокого уровня двустороннего сотрудничества в политике, науке, торговле и технологиях. Также российский глава заверил, что Россия продолжит поддерживать законное правительство и народ Боливарианской Республики, сообщает РИА Новости .

Как уже писал News.ru, Каракас благодарен Москве за поддержку, оказанную на фоне политического кризиса в стране. Об этом заявил посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса во время торжественного мероприятия по случаю 208-й годовщины независимости Боливарианской Республики.