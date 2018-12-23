Путин посочувствовал родным жертв цунами в Индонезии

Президент России Владимир Путин направил своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате стихийного бедствия.
«В России разделяют скорбь дружественного народа Индонезии», — говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля.
Российский лидер попросил Видодо передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших при цунами. Глава РФ также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Стихийное бедствие произошло в ночь на 23 декабря в Зондском проливе. Сильная волна, предположительно, вызванная извержением вулкана Анак-Кракатау, обрушилась на побережья островов Суматра и Ява. Как ранее писал News.ru, жертвами стали 168 человек. Ещё свыше 700 пострадали и около 30 числятся пропавшими без вести.