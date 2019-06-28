https://static.news.ru/photo/b6afdf70-90a0-11e9-a2b1-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global look Press

Президент Владимир Путин пошутил над журналистом Financial Times Лайонелем Барбером, взявшим у него большое интервью в преддверии саммита G20.

Общение так затянулось, что российский лидер недвусмысленно намекнул представителю СМИ на то, что пора завершать беседу.

В ответ на вопрос Барбера о религии Путин не растерялся и сообщил, что эта тема журналисту явно не близка, сообщает РИА Новости.

Я чувствую, что Вы далеки от религии, потому что уже без пятнадцати час ночи по московскому времени, а Вы всё продолжаете меня мучить. Как у нас говорят, креста на Вас нет, — в шутку заметил Путин.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин рассказал о состоянии экономики страны. По его словам, сложности, связанные с внутренними и внешними шоками, были уверенно преодолены.