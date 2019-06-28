https://static.news.ru/photo/782c193c-9b75-11e9-9806-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: President of Russia/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия II Европейских игр в Минске. Перед началом мероприятия он встретился с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.

Вместе с Путиным в ВИП-ложе за церемонией следит глава Белоруссии Александр Лукашенко, а также президент Армении Армен Саркисян и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон.

Как отмечает ТАСС , лидеры стран выразили белорусскому президенту и правительству благодарность за организацию Европейских игр на высоком уровне.

Кроме того, перед началом церемонии Путин пообщался с членами российской сборной, которая заняла первое место в общекомандном медальном зачёте. Президент похвалил спортсменов и назвал их результаты впечатляющими.

При этом российские атлеты подарили Путину куртку с надписью «Команда России», которую он сразу же надел, отметив, что размер подошёл.

Ранее News.ru писал о том, что президенты России, Белоруссии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон в Минске провели совместную встречу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.