Представитель Лукашенко рассказала о встрече с Путиным

https://news.ru/storage/news/ee3f25569e6fcca241b30f7bfabe6d10/6d1e7239-2e2c-4db7-9d90-36b1ea002978_850.jpg Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Белоруссия и Россия сблизили свои позиции по всем вопросам, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Прошедшие переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко можно назвать конструктивными.

Лидеры двух стран обсудили все темы и вопросы, волнующие Минск, добавила Эйсмонт.

«Президенты затронули улучшения в торгово-экономическом сотрудничестве, ценообразование на газ, работу белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, а также поставки белорусских продуктов питания на российский рынок», — отметила Эйсмонт в интервью белорусскому телеграфному агентству БелТА.

По словам Эйсмонт, итоги встречи для Минска можно оценить как положительные, потому что президент России Владимир Путин выразил желание «глубже вникнуть в суть проблем Белоруссии, чтобы найти пути их решения».

Как сообщал News.ru, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести ещё одну встречу до конца 2018 года. Переговоры необходимы для принятия решений, которые «не терпят отлагательств».