Представитель Лукашенко рассказала о встрече с Путиным

Белоруссия и Россия сблизили свои позиции по всем вопросам, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Прошедшие переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко можно назвать конструктивными.
Лидеры двух стран обсудили все темы и вопросы, волнующие Минск, добавила Эйсмонт.
«Президенты затронули улучшения в торгово-экономическом сотрудничестве, ценообразование на газ, работу белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, а также поставки белорусских продуктов питания на российский рынок», — отметила Эйсмонт в интервью белорусскому телеграфному агентству БелТА.
По словам Эйсмонт, итоги встречи для Минска можно оценить как положительные, потому что президент России Владимир Путин выразил желание «глубже вникнуть в суть проблем Белоруссии, чтобы найти пути их решения».
Как сообщал News.ru, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести ещё одну встречу до конца 2018 года. Переговоры необходимы для принятия решений, которые «не терпят отлагательств».