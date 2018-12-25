USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,747.91 $
МОСКВА-10°C22:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Представитель Лукашенко рассказала о встрече с Путиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Лукашенко и Владимир Путин

в мире [ версия для печати ]

Белоруссия и Россия сблизили свои позиции по всем вопросам, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт. Прошедшие переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко можно назвать конструктивными.

Лидеры двух стран обсудили все темы и вопросы, волнующие Минск, добавила Эйсмонт.

«Президенты затронули улучшения в торгово-экономическом сотрудничестве, ценообразование на газ, работу белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, а также поставки белорусских продуктов питания на российский рынок», — отметила Эйсмонт в интервью белорусскому телеграфному агентству БелТА.

По словам Эйсмонт, итоги встречи для Минска можно оценить как положительные, потому что президент России Владимир Путин выразил желание «глубже вникнуть в суть проблем Белоруссии, чтобы найти пути их решения».

Как сообщал News.ru, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились провести ещё одну встречу до конца 2018 года. Переговоры необходимы для принятия решений, которые «не терпят отлагательств».


#владимирпутин #АлександрЛукашенко
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй

читайте также
политика 20:43, 25 декабря 2018
Президент РФ подписал закон о любительской рыбалке
политика 20:30, 25 декабря 2018
Путин обсудил с Лукашенко цены на газ для Белоруссии
общество 18:22, 25 декабря 2018
Путин посмотрит своё интервью девушке-инвалиду
Лента новостей
культура 22:29
Эдите Пьехе вручили орден «За заслуги перед Отечеством»
происшествия 22:27
Конные повозки столкнулись в Баварии
политика 22:15
Песков подтвердил новую встречу Путина и Лукашенко
в мире 22:11
«Северный поток — 2» приведёт к взаимозависимости России и Европы
общество 22:09
Мединский намерен защитить российское кино от Голливуда
Другие новости
в мире 22:11
«Северный поток — 2» приведёт к взаимозависимости России и Европы
в мире 21:47
Трамп назвал сроки «шатдауна» правительства США
в мире 21:23
Коалиция США заявила о продолжении операции в Сирии
в мире 18:56
Представительство Крыма появится в Бельгии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top