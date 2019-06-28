https://static.news.ru/photo/1abb1290-9a7a-11e9-85c0-fa163e074e61_1024.jpg Главы Германии и России Ангела Меркель и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин перед началом двухсторонней встречи на саммите G20 в японском городе Осака с канцлером Германии Ангелой Меркель подсказал последней приготовленное для неё за столом переговоров место.

Произошедшее попало в объективы видеокамер журналистов и было выложено в Сеть.

Как видно на кадрах, германский политик растерялась на встрече с Владимиром Путиным в Осаке. Сначала Меркель сверяет часы с российским лидером, после чего направляется не в ту сторону.

Глава Российского государства останавливает фрау Меркель и вежливо показывает, с какой стороны стола она должна сесть.

Двумя днями ранее, перед поездкой в Японию во время приёма у президента ФРГ Ангела Меркель вдруг почувствовала себя нехорошо и её стало трясти, писал News.ru. Позже руководитель призналась журналистам, что чувствует себя хорошо и серьёзных проблем со здоровьем не испытывает.