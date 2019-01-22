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Путин показал премьеру Японии свой кабинет

Синдзо Абэ и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Синдзо Абэ и Владимир Путин

в мире [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин показал премьер-министру Японии Синдзо Абэ свой кабинет в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга.

«Путин провёл Абэ и его переводчика по личному кабинету и показывал ему кабинет около пяти минут», — сказал Осуга.

По словам Осуги, премьер Японии высоко оценил красоту Кремля.

Ранее президент России и премьер Японии встретились, чтобы обсудить возможность подписания мирного договора по Курильским островам. Трёхчасовые переговоры двух лидеров в очередной раз обошлись без сенсаций. Лидеры общались в формате тет-а-тет. 

Как писал News.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Москве не зафиксировали каких-либо изменений в позиции Токио по проблеме мирного договора. В Кремле уверены, что переговоры России и Японии будут продолжены. По словам Пескова, «необходимо укрепить атмосферу взаимного доверия», которая помогает продвигаться по основному вопросу (речь о заключении мирного договора). Российская Федерация заинтересована в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года. Следующая встреча по вопросу мирного договора на основе декларации 1956 года состоится между главами МИД РФ и Японии. 


#россия #путин #ЯПОНИЯ #СиндзоАбэ
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