https://static.news.ru/photo/739abeb8-9e91-11e9-8fea-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Военное вмешательство в дела Венесуэлы должно быть исключено. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Эту тему мы обсуждали, обсуждали действительно на всех площадках, Венесуэлу я имею в виду. И в Ватикане, и с президентом Итальянской Республики, и с моим коллегой и другом, председателем правительства. Нас всех беспокоит ситуация в Венесуэле, — цитирует его « Интерфакс ».

Комментируя положение дел в Боливарианской Республике, глава российского государства отметил, что «люди страдают, это факт, большое количество беженцев, мигрантов, не от хорошей же жизни люди уезжают».

Что нас не менее беспокоит, это вмешательство в венесуэльские проблемы извне и давление извне, которое усугубляет положение граждан Венесуэлы, — добавил политик.

По его убеждению, недопустимо «даже какое бы то ни было вмешательство во внутриполитическую жизнь» Венесуэлы.

Как писал News.ru, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендует властям Венесуэлы вести эффективное и независимое расследование преступлений в стране. В том числе — наказать виновных в убийствах коренных жителей и в случаях нарушений прав и свобод человека.