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Президент России Владимир Путин высказался о будущем отношений между РФ и Великобританией, которые за последний год заметно ухудшились.

По мнению российского лидера, Москва и Лондон обоюдно заинтересованы в выравнивании крена во внешней политике по отношению друг к другу до полноформатного восстановления сотрудничества.

Мне кажется, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что хотя бы какие-то первые шаги будут сделаны, — сказал Путин в интервью FT.

Российский президент обратил внимание на желание уходящего премьер-министра Британии Терезы Мэй провести с ним переговоры на предстоящем саммите G20 в Осаке, что само по себе довольно оптимистично.

Госпоже Мэй даже будет проще, она уже объявила о том, что она уходит с поста премьер-министра Великобритании, поэтому она сейчас свободна сделать то, что считает правильным, важным и необходимым, не думая о каких-то внутриполитических последствиях, — резюмировал Путин.

Ранее российский президент Владимир Путин признался в интервью западным журналистам, что считает своего коллегу, главу Белого дома Дональда Трампа талантливым человеком, писал News.ru.