https://static.news.ru/photo/b819be0e-9824-11e9-a8ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Во время саммита G20, который пройдёт в конце июня в японском городе Осака, планируется ряд встреч президента РФ Владимира Путина со своими зарубежными коллегами. В этом направлении Кремлём ведётся активная работа.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, среди которых премьер-министр Дмитрий Медведев, глава СВР Сергей Нарышкин, глава МВД РФ Владимир Колокольцев и другие.

Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту «двадцатки», а также двусторонних контактов на полях этого форума, — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин намерен встретиться в Осаке, помимо американского коллеги Дональда Трампа, с лидерами ещё пяти государств. Так, запланированы полноценные переговоры с президентом Франции, британским премьер-министром Терезой Мэй, а также с лидерами Китая, Индии и Египта, писал News.ru.