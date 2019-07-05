https://static.news.ru/photo/68fa99f8-9f0c-11e9-a2aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза и сотрудничество по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Кроме того, политики затронули тему подготовки запланированного на 1 октября 2019 года в Ереване заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также планы по расширению внешних связей ЕврАзЭС, передаёт официальный сайт Кремля .

Ранее News.ru сообщал, что Путин и папа римский Франциск посвятили часть аудиенции обсуждению всех аспектов сирийского вопроса. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, особое внимание в том числе было уделено сохранности святынь, находящихся на сирийской территории.