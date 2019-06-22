https://static.news.ru/photo/39feacb2-94cf-11e9-94e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Россия не планирует спускать свой флаг на Курильских островах. Об этом заявил президент Владимир Путин, исключив таким образом территориальные притязания Японии.

Таких планов у нас нет, — заявил глава государства в беседе с ведущим программы «Вести в субботу» Сергеем Брилёвым на канале « Россия 1 ».

Он подчеркнул, что власти РФ не намерены снижать внимание к данному региону. Программа развития Курил включена в программу развития Дальнего Востока страны.

Мы будем развивать там инфраструктуру, — добавил он.

Ранее News.ru писал, что очередной раунд двусторонних российско-японских консультаций на высоком уровне прошёл крайне напряжённо. В Токио высказали недовольство по поводу активного восстановления и модернизации военной инфраструктуры на Курильских островах, чем Россия занимается в последние годы. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что «российские военные силы работают на своей суверенной территории», и упрекнул Японию в размещении американской ПРО.