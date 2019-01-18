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Путин и Вучич завершили мозаику в храме Белграда

Сербский патриарх Ириней и президент РФ Владимир Путин в храме Святого Саввы kremlinrussia/twitter.com

Сербский патриарх Ириней и президент РФ Владимир Путин в храме Святого Саввы

в мире [ версия для печати ]

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич символически завершили работу над мозаичным образом Иисуса Христа, который будет размещён в алтарной части храма Святого Саввы в Белграде. Главы государств вложили фрагменты цветов национальных флагов в мозаичный нимб Спасителя.

После этого автор проекта реставрации народный художник РФ Николай Мухин сообщил президентам, что они включены в группу мастеров, работающих в храме. Путин и Вучич оставили автографы на эскизе образа Спасителя, сообщает РИА Новости.

Детали для 12 тысяч квадратных метров мозаики изготавливаются на стеклодувных заводах в Москве и Санкт-Петербурге. Мухин подчеркнул, что «это самый большой мозаичный проект в истории современного христианства».

В ходе экскурсии по храму Путину подарили икону Святого Саввы.

Посещение президентами РФ и Сербии храма транслировалось на больших экранах, размещённых на улице, где Путина и Вучича ждали десятки тысяч человек.

Ранее News.ru сообщал, что более 30 тысяч человек вышли на центральные улицы Белграда в ожидании прибытия российского президента Владимира Путина в храм Святого Саввы. Люди слушали играющую из динамиков «Калинку-малинку», кто-то держал в руках иконы.


#владимирпутин #сербия #АлександрВучич
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