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Путин и Вучич обсудят партнёрство на Земле и в космосе

МИД России/Flickr

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В ходе визита президента России Владимира Путина в Сербию планируется подписание более двух десятков двусторонних документов. Они предусматривают сотрудничество двух стран в самых различных областях, в том числе в исследовании космоса.

Речь идет о межгосударственных договорах и коммерческих соглашениях, касающихся внешней политики, развития железнодорожной инфраструктуры, энергетики, образования, инноваций, социальной защиты и других сфер взаимодействия, сообщает телеканал «Царьград».

Ранее News.ru писал о том, что визит Путина в Белград начнется с возложения венков к Мемориалу освободителям города и памятнику советским воинам. Кроме того, в программе поездки запланированы встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Мирославом Додиком и сербским патриархом Иринеем.  


#путин #сербия #визит
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