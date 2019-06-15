https://static.news.ru/photo/b6afdf70-90a0-11e9-a2b1-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global look Press

Лондон обсуждает с Москвой возможность проведения встречи между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как утверждает The Guardian , Мэй, которая в июле покидает свой пост, может встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке. При этом издание отмечает, что переговоры могут состояться, если обе стороны сочтут, что они будут продуктивными.

В статье британской газеты говорится о том, что Лондон по-прежнему уверен в причастности Москвы к отправлению Скрипалей, однако при определённых условиях готов на частичную разморозку отношений.

Как говорится в публикации, в МИД Великобритании могут посчитать достаточным для этого заявления Москвы о том, что инциденты, подобные произошедшему в Солсбери «не должны повторяться».

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия 4 марта прошлого года были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон без приведения доказательств обвиняет Москву в причастности к инциденту.

Как ранее писал News.ru, российские дипломаты призвали Лондон придать гласности хотя бы промежуточные результаты расследования отравления в Солсбери Скрипалей.