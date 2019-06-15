Лондон обсуждает с Москвой возможность проведения встречи между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом РФ Владимиром Путиным.
Как утверждает
В статье британской газеты говорится о том, что Лондон по-прежнему уверен в причастности Москвы к отправлению Скрипалей, однако при определённых условиях готов на частичную разморозку отношений.
Как говорится в публикации, в МИД Великобритании могут посчитать достаточным для этого заявления Москвы о том, что инциденты, подобные произошедшему в Солсбери «не должны повторяться».
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия 4 марта прошлого года были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон без приведения доказательств обвиняет Москву в причастности к инциденту.
Как ранее писал News.ru, российские дипломаты призвали Лондон придать гласности хотя бы промежуточные результаты расследования отравления в Солсбери Скрипалей.