Итак, все стороны подтвердили, что 19 августа, на Лазурном берегу состоится российско-французский саммит. Понятно, что для обоих президентов это шаг представляется чрезвычайно важным. Как и понятно, что после визитов Владимира Путина в Италию, а теперь и во Францию, только откровенно дубинноголовый обозреватель может тянуть старую песню о полной изоляции России в мире. Очевидно, что и в Европе понимают всю абсурдность попыток загнать Россию в угол с помощью экономических санкций. Тем более, что их эффективность оказалась на почти нулевом уровне.

И тут стало ясно, что важно не просто вновь сблизиться с Россией в стратегическом плане и найти новый общий язык с Москвой, но важно еще и то обстоятельство, кто возьмет на себя инициативу такого кардинального сближения. Инициативу преодоления раскола в Старом Свете. И в таком контексте на первый план, видимо, решительно выходит молодой французский президент, Эммануэль Макрон, который в дипломатическом плане фактически обходит даже саму германскую канцелерину Меркель. Меркель, которую уже почти считают «хромой уткой» европейской политики и которую ныне просто лихорадит от всех встреч на высшем уровне.

Эммануэль Макрон и Владимир Путин Kremlin Pool/Global Look Press

Более, чем символично и то, что Макрон и Путин встретятся во Франции за пять дней до саммита «большой семерки», которую также примет «французский шестиугольник». А значит, именно французский президент будет не просто говорить с Путином как бы от лица всей Европы, но и именно он донесет для ведущих западных стран не только впечатление от такой исторической встречи, но и нюансы российской позиции.

Иными словами, Макрон хотел бы снискать себе лавры генерала де Голля, который в своё время не просто был лидером в деле сближения Запада и СССР, но и фактически стал привилегированным собеседником Страны Советов. Именно тогда родилась знаменитая деголлевская формула «Европа от Атлантики до Урала». Затем Франция стала терять свой особый независимы статус на Западе. Вернулась в НАТО и принялась играть скорее по американским правилам.

Однако сейчас в ведущих европейских странах явно обозначалась тенденция на постепенный отход от чрезмерной американской опеки, на защиту собственных, прежде всего, экономических интересов. И на таком фоне шаги навстречу диалога с Москвой выглядят особенно прагматичными. В первую очередь, конечно, для Парижа, готового примерить на себя фрак дипломатического гуру объединенной Европы.

Понятно, что обсуждать оба президента будут во многом украинские проблемы, которые давно уже, как кость в горле Европы, но найдутся иные вопросы общих интересов.

В целом, есть шанс уйти от туч новой холодной войны и вернуться к Европе солидарности. И Париж может опять немало выиграть в плане своего глобального престижа.