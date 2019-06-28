По итогам совместных переговоров на саммите G20 в Осаке Россия и Япония договорились начале совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Как заявил премьер Синдзо Абе, они с президентом РФ Владимиром Путины обозначили, что деятельность будет включать в себя несколько проектов в области туризма и переработки мусора.
Мы демонстрируем успешное двустороннее взаимодействие по гуманитарным мерам, — отметил глава японского правительства.
Обе стороны отметили, что налаживание сотрудничества в этих сферах являются существенным шагом на пути к заключению мирного договора между Японией и РФ, информирует
Ранее стало известно, что японский бизнес продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Россией. Сейчас около 270 японских компаний представлено на российском рынке, писал News.ru.