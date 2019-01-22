Встречи Путина и Абэ создают напряжение в России

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин

Москва и Токио пытаются решить вопрос Курильских островов

Очередная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ прошла на фоне определённой нервозности российского общества, связанного со слухами о возможности передачи Курильских островов Стране восходящего солнца. И хотя первые лица российских органов власти заверяют население в нерушимости принципов суверенитета и территориальной целостности страны, граждане допускают обратное.

Завершившиеся 22 января трёхчасовые переговоры двух лидеров в очередной раз обошлись без сенсаций. Подробностей диалога за закрытыми дверями в узком составе не приводится, но публично стороны, как и прежде, констатировали желание наращивать сотрудничество в различных сферах и решать все спорные вопросы путём дискуссий. Правда, в этот раз наблюдатели обратили внимание то, что Путин обращался к Абэ на «ты» — как к старому приятелю. В 2018 году лидеры встречались четыре раза — столько же, сколько Путин лично разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином, который в отличие от японского премьера считается большим другом Москвы в свете её «разворота на Восток». Всего же Путин и Абэ проводили переговоры 25 раз. Следующая встреча, как сообщают японские газеты, запланирована на начало весны — после того, как главы МИД двух стран в феврале проведут переговоры на Мюнхенской конференции.

За неделю до нынешнего саммита главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Таро Коно также «сверяли часы». Глава МИД России напомнил, что Москва готова заключить мирный договор, если Токио безоговорочно признает итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми Курильскими островами. На следующий день после встречи министров японская газета Mainichi Shimbun написала о «пропасти разногласий» между сторонами, однако отметила важность продолжения переговоров. Согласно опросу, проведённому японским телевизионным холдингом Fuji TV, 72% японцев не верят в скорое присоединение Курил. Не ясно, насколько официальный Токио действительно верит в успех интенсивных контактов, но как минимум премьер-министр способен конвертировать осязаемый успех в отношениях с Россией на выборах в верхнюю палату парламента.

За две недели до визита в Москву и за неделю до встреч глав МИД премьер Синдзо Абэ посетил могилу отца, на которой поклялся заключить мирный договор с Россией и «поставить точку». При этом глава правительства отметил, что его отец, который был одним из лидеров правящей Либерально-демократической партии и в период с 1982 по 1986 годы возглавлял МИД Японии, тоже работал над этой проблемой. Эксперты отмечают, что для японца клятва на могиле родственника значит очень многое. Чуть ранее Абэ заявил, что необходимо добиться понимания жителей Южных Курил при их передаче Японии, а газета Yomiuri Shimbun написала, что Япония готова отказаться от требований к России заплатить компенсации за «оккупацию».

kremlin.ru Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

В преддверии встречи Абэ с Путиным японское издание Kyodo со ссылкой на собственные источники сообщило, что Токио готов заключить мирный договор, если Москва передаст два самых южных острова — Шикотан и гряды Хабомаи. По мнению источников издания, судьба других островов — Итурупа и Кунашира, занимающих 93% площади спорных территорий — должна быть определена в дальнейшем. Общая риторика японской прессы и официальных представителей страны свидетельствовала, что Токио действительно желает прогресса, но не намерен отступать и хотел бы добиться подвижек в решении территориального спора в краткосрочной перспективе.

С другой стороны, поводы для обеспокоенности российской общественности дал сам Кремль. Специалисты по международным отношениям замечают, что Москва пытается вести переговоры, не имея перед собой ясной системы координат. Например, российская сторона настаивает на заключении мирного договора в соответствии с декларацией от 1956 года — об этом на встрече в Сингапуре в конце прошлого года договорились Путин и Абэ. Но документ, который взят за основу, был принят более 60 лет назад в совершенно других реалиях. В декларации сказано, что СССР обещает передать Токио два острова, если Япония заключит мирный договор и станет полностью нейтральным государством. По-видимому, сегодня советско-японскую декларацию стороны воспринимают каждый на свой лад, впрочем, как и намерения по совместному использованию Курил. Москва настаивает на том, что японские предприятия будут работать по российским законам, а Токио пытается выработать какие-то общие правила игры для бизнесменов двух стран, надеясь на постепенную интеграцию островов.

За два дня до приезда Абэ в Москву в российской столице прошёл митинг противников передачи Курил Японии. На мероприятие пришли представители партий и движений самого разнообразного политического спектра — левые и правые, коммунисты и монархисты, анархисты и священнослужители. Они протестовали, но в то же время допускали возможность передачи территории Японии. Тем более, не забыт прецедент, когда в 2005 году при демаркации российско-китайской границы Китай получил остров Тарабаров и часть острова Большой Уссурийский в районе слияния рек Амур и Уссури. Площадь переданных Китаю земель — 337 кв. км, что всего чуть меньше общей площади островов Шикотан и Хабомаи.