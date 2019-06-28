https://static.news.ru/photo/83b8258c-9460-11e9-9fa8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Напряжённость отношений между Грузией и Россией и запрет последней авиасообщения с соседней страной так взволновали американского журналиста Уилла Кэткарта, что он решил обратиться к путешественникам посетить Грузию «назло президенту России Владимиру Путину».

Об этом он написал в своей колонке для CNN.

Грузии нужна ваша помощь, — заявил он.

Журналист добавил, что сейчас «самое время» посетить эту страну и восхититься её природой, красотами, изысканной кухней и доброжелательностью местного населения.

По словам Кэткарта, протесты в Грузии были направлены не против граждан РФ, а разногласия есть только с российскими властями.

Протесты в Грузии начались 20 июня. Поводом послужило участие делегации России в очередной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, проходившей в Тбилиси. Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, приостанавливающий турбизнес и авиасообщение с соседним государством.

Ранее стало известно, что грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что не будет давать концерты в России, а её выступление на фестивале «Усадьба Jazz» в парке Коломенское в Москве было последним, писал News.ru.