«Путешественница в бикини» насмерть замёрзла в горах

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Джиджи Ву

Жительница Тайваня, 36-летняя Джиджи Ву, известная в соцсетях своими походами в горы в одном бикини, была найдена замёрзшей в национальном парке Юйшань. Она хотела в одиночку покорить самую высокую вершину страны, но сорвалась в ущелье.

«Более чем через неделю после отъезда она позвонила другу по спутниковому телефону и сказала, что упала в ущелье», — пишет Daily Mail.

Погодные условия не позволили спасательным вертолётам взлететь, и только спустя 28 часов на высоте 1700 метров над уровнем моря её нашли альпинисты замёрзшей до смерти.

Ранее News.ru писал, что спасатели нашли тело альпиниста, который совершал в составе туристической группы восхождение по склону вулкана на Камчатке и сорвался в ущелье. Группа туристов из четырёх человек зарегистрировалась на восхождение в Камчатском поисково-спасательном отряде. Маршрут проходил по восточному склону Корякского вулкана. Во время восхождения альпинисты разделились на две группы. Первая группа прошла маршрут и вернулась благополучно. Двое других скалолазов сорвались в ущелье на высоте около 3000 м. Одному мужчине удалось зацепиться на склоне и выбраться.