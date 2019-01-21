USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,280 $   Brent62.71 $ Bitcoin3,546.93 $
МОСКВА-9°C19:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

«Путешественница в бикини» насмерть замёрзла в горах

Джиджи Ву GigiWu.BGN/facebook.com

Джиджи Ву

в мире [ версия для печати ]

Жительница Тайваня, 36-летняя Джиджи Ву, известная в соцсетях своими походами в горы в одном бикини, была найдена замёрзшей в национальном парке Юйшань. Она хотела в одиночку покорить самую высокую вершину страны, но сорвалась в ущелье.

«Более чем через неделю после отъезда она позвонила другу по спутниковому телефону и сказала, что упала в ущелье», — пишет Daily Mail.

Погодные условия не позволили спасательным вертолётам взлететь, и только спустя 28 часов на высоте 1700 метров над уровнем моря её нашли альпинисты замёрзшей до смерти.

Ранее News.ru писал, что спасатели нашли тело альпиниста, который совершал в составе туристической группы восхождение по склону вулкана на Камчатке и сорвался в ущелье. Группа туристов из четырёх человек зарегистрировалась на восхождение в Камчатском поисково-спасательном отряде. Маршрут проходил по восточному склону Корякского вулкана. Во время восхождения альпинисты разделились на две группы. Первая группа прошла маршрут и вернулась благополучно. Двое других скалолазов сорвались в ущелье на высоте около 3000 м. Одному мужчине удалось зацепиться на склоне и выбраться.


#путешествия #ТАЙВАНЬ
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
в мире 08:49, 13 октября 2018
Альпинисты погибли при восхождении на гору в Непале
происшествия 07:55, 31 августа 2018
Вмёрзшее в лёд тело альпиниста нашли в горах Алтая
общество 13:24, 26 августа 2018
Тела погибших альпинистов спустили с горы
Лента новостей
спорт 19:16
Организаторов Универсиады-2019 обучили английскому языку
наука 19:11
Венера и Юпитер сблизятся утром
культура 19:10
Звёзды почтят память Высоцкого в Интернете
происшествия 19:05
Самолёт выкатился за пределы полосы в Шереметьево
в мире 19:02
Мэй не поменяет Белфастское соглашение ради Brexit
Другие новости
в мире 19:02
Мэй не поменяет Белфастское соглашение ради Brexit
в мире 18:59
Умер неофициальный король Франции
в мире 18:13
Патриарх Филарет предложил переименовать ПЦУ
в мире 18:00
Трамп и Ким Чен Ын оказались в тупике
К чему приведёт новый двусторонний саммит
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top