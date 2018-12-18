Путь Сирии в арабскую семью прокладывают россияне

https://news.ru/storage/news/f25e09059cf2307d5599a39d0a8da7f5/9fdd0ec9-f9f8-4c13-bc86-9509374bd795_850.jpg vk.com/mil

Работа российских военных инженеров в Алеппо, Сирия

Что означает приезд президента Судана в Дамаск

Сирии прочат возвращение в Лигу арабских государств (ЛАГ), которая разорвала связи с официальным Дамаском после того, как тот избрал насилие главным инструментом «общения» с протестующими и оппозицией. Об изменении отношения к сирийскому правительству свидетельствует первый с начала вооружённого конфликта приезд в Арабскую Республику лидера одной из стран ЛАГ — Судана. Омара аль-Башира и его сирийского коллегу Башара Асада теперь связывает многое. Речь не только о международной изоляции. По всей видимости, их сближает помощь российских бойцов «ЧВК Вагнера», которые, как свидетельствуют многочисленные расследования, присутствуют и в той, и в другой стране.

«Все они вернутся, они почувствуют вашу справедливость, президент Асад», — пишут в соцсетях сторонники сирийского режима, а арабская пресса продолжает анализировать визит Омара аль-Башира в Дамаск, подтверждённый сирийской и российской сторонами. Близкая к сирийским властям газета Al-Watan прогнозирует неожиданные политические последствия, а также подвижки в обеспечении безопасности. Визит прошёл на фоне региональных изменений: Ливан и Иордания открыли погранпереходы с САР, а ОАЭ активно контактируют с Дамаском о возобновлении дипломатических связей. 18 декабря стало известно, что правительство Иордании одобрило прохождение в Сирию 500 грузовиков, которые из-за войны оказались заблокированными в Судане и Египте.

Переговоры лидеров Судана и Сирии в Дамаске были оптимистично встречены российской стороной, однако о содержательной части встречи Асада и аль-Башира информации практически нет.

«Со своей стороны приветствуем первый после приостановки членства САР в ЛАГ в ноябре 2011 года визит главы арабского государства в Сирийскую Арабскую Республику (САР) и выражаем надежду на то, что его результаты будут способствовать полноформатному восстановлению отношений арабских стран с Сирией, скорейшему возобновлению её полноценного участия в Лиге арабских государств», — говорится в сообщении российского МИДа.

Судан имеет неоднозначную репутацию в мире, как и его президент Омар аль-Башир, ставший в 2009 году первым лидером государства, на арест которого Международным уголовным судом был выдан ордер. Президента обвинили в преступлениях против человечности, военных преступлениях и геноциде этнических групп. Аль-Башир также известен тем, что давал прибежище различным террористическим группировкам и их лидерам. Например, в 1990 году Судан стал главной базой «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), а с 1991 по 1996 год в стране скрывался её руководитель Усама бен Ладен. Несмотря на все обвинения, аль-Башир практически свободно перемещается по миру. Во многом этому способствовали политические договорённости с противниками внутри страны. В 2011 году Хартум признал независимость Южного Судана, ранее была разрешена деятельность политических партий. Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Омар аль-Башир

Не исключено, что Россия имеет прямое отношение к приезду суданского лидера в столицу Сирии. Это объяснимо: африканская страна много чем обязана Кремлю. В 2017 году президент России Владимир Путин предпринял шаги по укреплению дипсвязей с Суданом, очевидно, для расширения российского влияния в Африке. Руководство РФ, как считается, отправило за находящимся в международном розыске аль-Баширом самолёт, чтобы устроить первый официальный визит президента Судана в Москву. Вопрос о том, как суданский лидер, известный своими связями с террористическими группами, добрался по сирийской столицы, встал и сейчас. Впрочем, Кремль не дал на него внятного ответа.

«Если вы считаете, что там совершал какие-то перелеты самолет Минобороны, то лучше вам в наше оборонное ведомство обращаться», — парировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В июле этого года аль-Башир также посещал российскую столицу. Речь тогда шла об усилении экономического партнёрства. На прошлой неделе в Москве встретилась российско-суданская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, участники которой обсудили вопросы торговли и потенциальных инвестиций. Интерес РФ к Африке продиктован прежде всего желанием получить доступ к ресурсам. Как пишет эмиратское издание The National, российские фирмы уже зарабатывают на Чёрном континенте. Так, Москва подписала соглашения о добыче полезных ископаемых в Судане, российским компаниям обещан льготный режим. Стратегической отраслью для Судана считается золотодобыча. Руководство страны занялось добычей золота после конфликта в 2011 году, когда Южный Судан (где сосредоточены большие запасы нефти) взял курс на отделение. Известно, что в прошлом году в африканской стране было получено около 100 тонн золота. Для сравнения: лидер «золотого» рынка Китай добывает 450 тонн в год.

Москва оказывает многостороннюю помощь суданской стороне — в феврале этого года аль-Башир рассказал о совместной российско-суданской программе развития вооружённых сил его страны. В марте появилось сообщение, что в Судан отправляются бойцы российской «ЧВК Вагнера», которая, по журналистским расследованиям, курируется военной разведкой РФ. По недавно распространённой информации влиятельной французской газеты Le Monde, в конце августа в столице Судана Хартуме Москве удалось организовать встречу лидеров центральноафриканских вооружённых группировок, «находящихся под санкциями ООН». Об этом изданию рассказал французский дипломатический источник. Собеседники Le Monde утверждают, что на переговорах в Судане присутствовал лично Евгений Пригожин, которого подозревают в покровительстве «ЧВК Вагнера».

«В каком качестве? Был ли он уполномочен Кремлём? Или в своих интересах? Возможно, и то, и другое», — резюмирует один из собеседников французского издания.

Дипломатические источники News.ru в Париже указывают, что активность России в Центральной Африке не может не беспокоить западные государства, традиционно считающие Чёрный континент сферой своих интересов. Симптоматично, что, согласно расследованиям, российская авиация совершает перелёты в Судан через сирийскую Латакию.

Региональная пресса трактует визит аль-Башира в Дамаск как свидетельство оттепели в отношениях между сирийским правительством и его бывшими соперниками. Вопрос заключается только в том, для каких последующих визитов проложил путь суданский лидер. Не исключено, что навести мосты с Дамаском хочет Турция, глава МИДа которой на 18-м Дохийском форуме не исключил пересмотра позиции по легитимности Башара Асада. Вероятен сценарий и с подготовкой некоего широкого саудовского жеста в сторону официального Дамаска. Однако пока Эр-Рияд предпочитает полагаться на посредничество Эмиратов.