Пустите Надю в президенты

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Надежда Савченко (в центре)

Выдвижение Савченко ставит власти Украины в неловкое положение

Итак, находящуюся уже десять месяцев в родной украинской тюрьме Надежду Савченко съезд общественно-политического движения (платформы) её имени выдвинул в президенты. Роль Нади перед сотней верных соратников старательно играла её сестра Вера, прежде в основном известная бешеной энергией, с которой она выбирала обещанный Порошенко земельный участок.

Собственно, теперь и саму Надю можно смело вносить в анналы книги Гиннесса, поскольку её политическая биография по-своему уникальна. В те дни, когда она «чалилась» в российском СИЗО. доброхоты на родине выдвинули её в Европарламент по спискам партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Правда, альянс двух пассионарий длился недолго, достаточно было Савченко просто вернуться на Украину.

Теперь, когда депутатка Верховной рады опять коротает время под замком, перемежая новый тюремный этап дежурными голодовками, ее можно смело сравнивать с ирландцем Бобби Сэндзом, которого выбрали в британский парламент в разгар его саморазрушительной голодовки.

Напомним, что Савченко, хоть публично и обвинили в попытке подготовки свержения законной власти и конституционного строя, но приговор ей не вынесен, а её арест постоянно продлевают. То есть с формальной точки зрения ничто не мешает ей включиться в предвыборную гонку. Разве что придется обойтись без всеукраинского турне по городам и весям. Но, как мы видим, с ролью ее голографического изображения всё активнее справляется сестра Вера. Так и видится очередной билборд «Вера Наде». Анна Марченко/ТАСС Съезд партии «Общественно-политическая платформа Надежды Саченко»

А если серьезно, то сейчас все местные политологи будут прикидывать, кому из главных фаворитов даже заочное участие Савченко, сохраняющей остатки былой почти легендарной популярности, может навредить в большей степени. В принципе, до очередного задержания она позиционировала себя в качестве противника всего сложившегося постмайданного истеблишмента. Но главное острие её нападок было направлено против самого Порошенко. Собственно, её не в последнюю очередь по этой причине и поспешили нейтрализовать: держать в застенках, но не выводя на суд, где она могла бы в очередной раз развернуться, создав ненужную для Банковой улицы шумиху.

В этом смысле, если она получит возможность как-то доносить свою позицию сквозь стены тюрьмы, то в определенном смысле станет союзницей Зеленского, призванного как раз отнимать голоса у действующего президента. Только «подъедать» Порошенко они могли бы с разных флангов. Зеленский, интеллектуал, ориентированный во многом на тех, кто разочаровался во всей сложившейся политической системе. Савченко, ветеранка АТО, режущая правду-матку, сторонница окончания войны на Донбассе. Её электорат как раз «атошники», чувствующие себя преданными и забытыми.

Иными словами, её включение в гонку скорее работает на Тимошенко, чем пани Юля и поспешит воспользоваться, несмотря на их испорченные личные отношения. А вот какой ответный ход поспешит сделать сам президент, можно только догадываться. Учитывая, что отказ Савченко в регистрации нанесет его репутации куда более чувствительный удар.