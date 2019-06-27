https://static.news.ru/photo/dc83de48-98cc-11e9-8c65-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков высказался относительно планов новых украинских властей лишить Киев статуса столицы Украины, перенеся её в другой город.

По мнению сенатора, это, видимо, главное, что волнует сейчас команду президента Владимира Зеленского, и других насущных проблем, среди которых война в Донбассе, провал экономических реформ, у сподвижников нового украинского лидера нет.

Перенос столицы из Киева в другой город - главное, что нужно теперь Украине. Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом. А Киев утратит статус столицы Украины и вновь станет в основном русским городом. Отличная мысль). — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 июня 2019 г.

Перенос столицы из Киева в другой город — главное, что нужно теперь Украине. Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом, — написал политик в своём Twitter.

Единственным рациональным зерном от такого решения будет то, что Киев, утратив статус столицы Украины, вновь станет в основном русским городом, отметил он.

Отличная мысль, — резюмировал сенатор.

Ранее стало известно, что в администрации Зеленского всерьёз подумывают над тем, чтобы перенести столицу государства в какой-нибудь другой город, писал News.ru.