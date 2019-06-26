https://static.news.ru/photo/b08c02a4-5d88-11e9-acb9-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков нашёл забавным демонстративный уход делегации Украины с сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за восстановления прав России в организации.

По его мнению, Киев не смог смириться с тем, что его мнение в Ассамблее просто не приняли во внимание.

Их просто не приняли во внимание. Фиаско, — с иронией написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что период экс-президента Петра Порошенко в Совете Европы бесславно завершился. Кроме того, сенатор предположил, что всех членов делегации Украины заменят на новых, так как это делегация проигравших.

Укроделегаты в бессильном протесте покинули сессию ПАСЕ. В Страсбурге им уже делать нечего. Так бесславно закончился период Порошенко в Совете Европы. Делегацию проигравших по большей части заменят - с задачей эти горлодёры не справились. Их просто не приняли во внимание. Фиаско. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что спикер парламента Словакии Андрей Данко и руководитель словацкой делегации на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Любош Блага заявили, что проголосовали за возвращение прав России в организации.