Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отнёсся к информации о появлении новой антироссийской резолюции, которую готовят члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Никак не могут успокоиться и пережить поражение, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что реальная политика делается не в Варшаве и Киеве, а также напомнил, что на июньской сессии их максимум был 62 голоса.

Пусть играются в проекты резолюций, — резюмировал сенатор.

Ранее News.ru писал о том, что члены делегаций Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии и Грузии подготовят проект совместной резолюции, в котором они покажут своё отрицательное отношение к возвращению России в ПАСЕ.

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