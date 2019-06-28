https://static.news.ru/photo/b08c02a4-5d88-11e9-acb9-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отнёсся к информации о появлении новой антироссийской резолюции, которую готовят члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Никак не могут успокоиться и пережить поражение, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что реальная политика делается не в Варшаве и Киеве, а также напомнил, что на июньской сессии их максимум был 62 голоса.

Пусть играются в проекты резолюций, — резюмировал сенатор.

Антироссийская уния готовит новую резолюцию против России в ПАСЕ. Никак не могут успокоиться и пережить поражение. На июньский сессии их максимум был 62 голоса. Это все, что они сумели собрать. Пусть играются в проекты резолюций. Реальная политика делается не в Варшаве и Киеве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 июня 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что члены делегаций Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Словакии и Грузии подготовят проект совместной резолюции, в котором они покажут своё отрицательное отношение к возвращению России в ПАСЕ.