https://static.news.ru/photo/a22e2070-9f78-11e9-9092-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков высказался о планах бывшего вице-президента США Джо Байдена продлить российско-американский договор СНВ-3 (стратегических наступательных вооружений) и заключить ядерную сделку с Ираном в случае, если выиграет выборы президента США.

Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене, он наследник линии Обамы. Но эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Байден обещал в случае избрания продлить Договор об СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном. Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене, он наследник линии Обамы. Но эти два шага очень важны для стратегич. стабильности и предотвращения войны с Ираном. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что вопрос контроля над вооружениями остаётся одной из самых важных и одновременно проблемных тем в отношениях России и США. Прошедшая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке показала, что приоритетом Москвы всё ещё является продление СНВ-3. Однако в Вашингтоне не только медлят с ответом, но и планомерно урезают численность управления Госдепартамента США, ответственного за тематику.