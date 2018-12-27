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В России уверены в усилении предвоенной истерии Порошенко

Сенатор Алексей Пушков Совет Федерации/flickr.com

Сенатор Алексей Пушков

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко продолжит предвоенную истерию, несмотря на отмену военного положения в стране, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, Порошенко не мог продлить режим военного положения, так как его сразу обвинили бы в попытке сорвать президентские выборы, которые должны пройти на Украине 31 марта 2019 года.

«Агрессия России» в виде атаки на Мариуполь, о чём он говорил на каждом углу, не состоялась. В Европе это всерьёз не восприняли, а оппоненты подозревали в худших намерениях», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

При этом сенатор предположил, что Порошенко может планировать новые провокации против России, чтобы под прикрытием обострения отношений сфабриковать нужные итоги выборов и получить поддержку Запада.

Особый режим в 10 областях Украины был введён после провокации Киева 25 ноября, в ходе которой три военных украинских корабля вторглись в исторические территориальные воды РФ в Керченском проливе.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко объявил о прекращении военного положения в стране. Режим перестал действовать в 10 украинских областях. Глава Украины заявил, что не намерен просить Верховную раду о продлении особого положения в стране.


#украина #порошенко #пушков
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