https://static.news.ru/photo/6d527790-9a67-11e9-a8f0-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, что Киев впервые не предупредили о встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита G20.

Ранее Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в японской Осаке. Он выразил удивление тем, что перед началом переговоров об этом не сообщили Киеву.

Политик отметил, что «Украина привыкла быть на авансцене», однако страна не может там находиться «ни по весу, ни по рангу». Поэтому он призвал украинских властей быть скромнее и прислушаться к тревожным звонкам, которые уже прозвучали в Париже, Берлине и в Страсбурге.

Надо быть скромнее, — написал сенатор в Twitter .

Как ранее писал News.ru, призывы Украины и её европейских союзников по русофобскому блоку, среди которых страны Балтии, Польша и Грузия, бойкотировать сессию ПАСЕ и даже раздающиеся угрозы приостановить членство в Парламентской ассамблее не стоит воспринимать всерьёз. Такое мнение высказал Алексей Пушков.