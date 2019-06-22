https://static.news.ru/photo/ab133792-94fc-11e9-bce8-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил причину отказа президента США Дональда Трампа от нанесения удара по Ирану в ответ на сбитый беспилотник.

По мнению политика, американский лидер принял решение об отмене военной операции вовсе не под влиянием тележурналиста Такера Карлсона, как об этом писали СМИ. Пушков полагает, что Трампа заставляет осторожничать в вопросе применения силы к Тегерану неудачный опыт войны в Ираке во времена президентства Джорджа Буша-младшего.

Трамп колеблется. Он помнит опыт Ирака — в отличие от своих советников-ястребов... Он не хочет стать вторым Бушем-младшим, — написал сенатор в Twitter.

Вряд ли Трамп отменил удар по Ирану из-за журналиста с Фокс-ньюс. Если будет принято решение ударить, ничто не помешает. Трамп колеблется. Он помнит опыт Ирака - в отличие от своих советников-ястребов. Знает, что в США многие против войны. Он не хочет стать вторым Бушем-младшим. https://t.co/XndGfWTqby — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 июня 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Трамп не стремится начинать войну с Ираном, но в то же время не исключает полностью возможности перехода конфликта в горячую стадию. Американский лидер также заявил, что отменил авиаудар по стратегическим объектам Ирана, сочтя его непропорциональным ответом на сбитый дрон.