https://static.news.ru/photo/2a609320-9023-11e9-9e4e-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский в Мариуполе Фото: president.gov.ua

Сенатор Алексей Пушков назвал милым видео, на котором украинский лидер Владимир Зеленский с охраной пробежал через фонтан в Мариуполе.

По его словам, это наглядный пример того, что президент Украины не способен ни на что другое, кроме развлечения населения. В частности, он привёл в пример тот факт, что обстрел Донбасса до сих пор не прекращён, и Зеленский вынужден отвлекать жителей подобными поступками.

Президент для хохм и увеселений, — написал Пушков в своём Twitter.

На видеозаписи видно, как Зеленский после выступления на Театральной площади в Мариуполе срезал дорогу до кортежа через работающий фонтан.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский может вскоре инициировать законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны. Такой шаг не исключил замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.