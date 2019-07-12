https://static.news.ru/photo/ca669446-a4a5-11e9-88b4-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал доставку первой партии ЗРК C-400 на турецкую базу Мюррею.
Политика США даёт сбой. Никогда прежде Анкара не позволила бы себе ослушаться. Сейчас это стало возможным, — написал политик в Twitter.
Он отметил, что Вашингтон с помощью санкций пытается удержать своё влияние на другие страны, однако они уже больше не действуют.
На турецкую базу Мюррею доставили первую партию ЗРК С-400. Политика санкций и угроз со стороны США даёт сбой. С помощью санкций Вашингтон пытается удержать своё глобальное влияние, но оно убывает. Никогда прежде Анкара не позволила бы себе ослушаться. Сейчас это стало возможным.