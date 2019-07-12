https://static.news.ru/photo/ca669446-a4a5-11e9-88b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал доставку первой партии ЗРК C-400 на турецкую базу Мюррею.

Политика США даёт сбой. Никогда прежде Анкара не позволила бы себе ослушаться. Сейчас это стало возможным, — написал политик в Twitter.

Он отметил, что Вашингтон с помощью санкций пытается удержать своё влияние на другие страны, однако они уже больше не действуют.

На турецкую базу Мюррею доставили первую партию ЗРК С-400. Политика санкций и угроз со стороны США даёт сбой. С помощью санкций Вашингтон пытается удержать своё глобальное влияние, но оно убывает. Никогда прежде Анкара не позволила бы себе ослушаться. Сейчас это стало возможным. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 июля 2019 г.

Российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам комплексов ПВО до конца 2019 года. Первые из них могут отправиться в Турцию уже в июле. Россия также планирует обучить турецких специалистов техобслуживанию этих систем.

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили детали поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400.