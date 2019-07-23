https://static.news.ru/photo/a3fd4182-ad43-11e9-8128-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Великобритания скоро выйдет из Европейского союза благодаря стараниям нового лидера тори Бориса Джонсона. Таким образом российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал его избрание.

Ранее главой Консервативной партии Великобритании избрали экс-главу МИДа и бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона. 24 июля он официально станет британским премьер-министром — после того как Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Новым премьером Британии станет Джонсон. Это почти наверняка означает скорый выход страны из ЕС, — написал политик в Twitter.

Он отметил, что в королевстве усилится внутренняя нестабильность, так как большая часть населения Великобритании против Brexit. Кроме того, по его мнению, внешняя политика останется без изменений.

Новым премьером Британии станет Б.Джонсон. Это почти наверняка означает скорый выход страны из ЕС. При Джонсоне расставание с ЕС неизбежно. Вместе с тем усилится внутренняя нестабильность в Британии, где около 50% - против Брекзита. Во внешней политике курс страны изменится мало. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 июля 2019 г.

Как писал News.ru, Пушков ответил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александру Турчинову на слова о желании 20% украинцев быть рабами.