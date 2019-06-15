https://static.news.ru/photo/f2c33636-90ac-11e9-9c26-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о русских.

Ранее Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что поляки превосходят русских в смелости.

В свою очередь, Залевский заявил, что польский лидер проявил «неумную бестактность» и совершил «ляп». Пушков отметил, что журналист дал достойный ответ Дуде.

По его словам, ставить под сомнение высшее мужество народа, потерявшего в войну 20 миллионов человек и переломившего её ход под Сталинградом, — «очень неумная бестактность», — написал Пушков в Twitter .

Сенатор отметил, что польский журналист мягко высказался

Как писал News.ru, во время той же пресс-конференции Дуда отметил, что у Варшавы и Москвы «никогда не было большой дружбы». По его словам, «Россия всегда хотела захватить» часть Польши и до сих пор «показывает имперское лицо».