https://static.news.ru/photo/3e83aa28-5b3e-11e9-8cf8-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков связал решение США ввести санкции против Турции из-за покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 с полным отсутствием равноправия в НАТО.

По его словам, это доказывает, что Североатлантический альянс существует исключительно для того, чтобы Соединённые Штаты могли заставлять другие страны покупать у них оружие.

Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы «Пэтриот», а не С-400, и тогда санкций не было бы, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

США вводят санкции против Турции. Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы «Пэтриот», а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам - одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал о том, что США готовы объявить о введении ограничительных мер в отношении Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в конце следующей недели. При этом администрация президента США приняла решение повременить с объявлением о санкциях, так как в понедельник, 15 июля, состоится годовщина попытки госпереворота в Турции.