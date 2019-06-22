Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Вице-спикер грузинского парламента Серги Капанадзе заявил, что указ президента России Владимира Путина о временном запрете для российских авиакомпаний на полеты в Грузию повлияет не на всех россиян, и путешественники продолжат посещать страну.

Я не думаю, чтобы решение Путина на все 100% отразилось на туристах из России, так как существуют другие пути попадания в Грузию, например, через третьи страны, — цитирует политика ТАСС....