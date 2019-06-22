Пушков оценил реакцию Тбилиси на приостановку турпотока из РФ
Алсу Жамалетдинова
16:55, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/62764778-94f6-11e9-aefc-fa163e074e61_1024.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с прекращением полётов российских авиакомпаний в Грузию из-за охвативших страну беспорядков. Свою точку зрения он изложил в Twitter.
В Тбилиси недовольны приостановкой турпотока из России. Пусть выскажут свои претензии согражданам, ворвавшимся в парламент и устроившим бесчинства, и президенту, которая мало на что способна, кроме как поливать грязью Россию, — написал он.
В Тбилиси недовольны приостановкой турпотока из России. Пусть выскажут свои претензии согражданам, ворвавшимся в парламент и устроившим бесчинства, и президенту, к-ая мало на что способна, кроме как поливать грязью Россию. Кстати,что там с грузинскими винами на российском рынке?
Российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено летать в Грузию. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и её граждан. Глава государства также постановил «рекомендовать туроператорам и турагентам» на время запрета воздерживаться от продажи путёвок в Грузию.
Ранее News.ru писал, что отсутствие россиян в Грузии нанесёт индустрии сервиса закавказского государства ущерб в размере 11,7% её доли в экономике. Об этом заявил экономист Никита Кричевский.