Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с прекращением полётов российских авиакомпаний в Грузию из-за охвативших страну беспорядков. Свою точку зрения он изложил в Twitter.

В Тбилиси недовольны приостановкой турпотока из России. Пусть выскажут свои претензии согражданам, ворвавшимся в парламент и устроившим бесчинства, и президенту, которая мало на что способна, кроме как поливать грязью Россию, — написал он.

Российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещено летать в Грузию. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и её граждан. Глава государства также постановил «рекомендовать туроператорам и турагентам» на время запрета воздерживаться от продажи путёвок в Грузию.

Ранее News.ru писал, что отсутствие россиян в Грузии нанесёт индустрии сервиса закавказского государства ущерб в размере 11,7% её доли в экономике. Об этом заявил экономист Никита Кричевский.

 

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