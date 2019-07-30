https://static.news.ru/photo/bce0697c-b2bb-11e9-b60c-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/News.ru
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею киевских властей о создании в стране государственного «всемирного русскоязычного канала».
По словам замглавы офиса президента Украины, канал будет вести борьбу за умы украинцев в Донбассе и умы россиян в РФ.
Пушков считает, что данная инициатива является признанием Киевом де-факто русского языка главным на Украине и для её граждан за пределами страны.
По мнению сенатора, в Киеве понимают, что глобальное вещание на государственном языке Незалежной является нонсенсом. По этой причине власти и не планируют создавать украиноязычный канал, отметил Пушков в Twitter.
Затея Киева с созданием всемирного русскоязычного канала говорит о признании де-факто русского языка главным на самой Украине и для украинцев за ее пределами. Что же в Киеве украиноязычный канал не создают? Потому что всем ясно: глобальное вещание на украинском - это нонсенс.