https://static.news.ru/photo/bce0697c-b2bb-11e9-b60c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею киевских властей о создании в стране государственного «всемирного русскоязычного канала».

По словам замглавы офиса президента Украины, канал будет вести борьбу за умы украинцев в Донбассе и умы россиян в РФ.

Пушков считает, что данная инициатива является признанием Киевом де-факто русского языка главным на Украине и для её граждан за пределами страны.

По мнению сенатора, в Киеве понимают, что глобальное вещание на государственном языке Незалежной является нонсенсом. По этой причине власти и не планируют создавать украиноязычный канал, отметил Пушков в Twitter.

Затея Киева с созданием всемирного русскоязычного канала говорит о признании де-факто русского языка главным на самой Украине и для украинцев за ее пределами. Что же в Киеве украиноязычный канал не создают? Потому что всем ясно: глобальное вещание на украинском - это нонсенс. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что идею Киева о русскоязычном канале прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала инициативу «безумием».