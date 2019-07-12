https://static.news.ru/photo/f2c33636-90ac-11e9-9c26-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков обвинил президента Украины Владимира Зеленского в поддержке радикалов из-за одобрения кампании, развёрнутой против телеканала NewsOne.

Позиция радикалов была открыто поддержана президентом Зеленским, что является прямым нарушением обязательств Украины в деле обеспечения свободы СМИ, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что руководство NewsOne имеет все основания обратиться к международным организациям в связи с угрозами в адрес телеканала.

Украинский телеканал NewsOne имеет все основания обратиться к межд. организациям в связи с угрозами радикалов в адрес канала. Позиция радикалов была также открыто поддержана президентом Зеленским, что является прямым нарушением обязательств Украины в деле обеспечения свободы СМИ. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 11 июля 2019 г.

Причиной гонений в адрес этого СМИ стала идея провести телемост с Россией для установления прямого диалога между россиянами и украинцами. Зеленский выступил против инициативы телеканала, заявив, что телемост якобы «разделит украинцев». После этого радикалы неоднократно угрожали расправой журналистам, блокировали редакцию и обвиняли сотрудников в трансляции «российской позиции».

В связи с этим телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал его защитить украинских журналистов и заявил, что даже не мог предположить, что «идея исторического гуманитарного телемоста» между странами может привести к угрозам в адрес журналистов телеканала NewsOne.

Ранее News.ru писал о том, что украинские участники телемоста «Надо поговорить» свяжутся 12 июля с телеканалом «Россия 1» с помощью видеозвонка по Skype. В московскую студию планируют пригласить видных деятелей культуры, науки, искусства и спорта. В центре беседы будут отношения российско-украинских семей, как разделённых политической ситуацией, так и продолжающих общение.