Пушков назвал Венесуэлу жертвой США

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Алексей Пушков

Венесуэла стала новой жертвой Соединённых Штатов, устроивших смену режима в стране. С таким заявлением выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Тот факт, что Вашингтон признал президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо, ещё не означает, что его признают во всём мире, написал Пушков в своём Twitter-аккаунте.

США затеяли «смену режима» в Венесуэле. Но сам факт признания Вашингтоном альтернативного президента ещё не означает, что он признан народом Внесуеэлы и повсюду в мире. Везде, где США устраивали смены режима - от Ирака до Ливии, воцарялись развал и хаос. Венесуэла - новая жертва. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 января 2019 г.

Как писал News.ru, ранее Дональд Трамп признал главу парламента и лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо переходным президентом страны. По словам главы Белого дома, венесуэльцы слишком долго страдали от нелегитимного режима Николаса Мадуро. В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признаёт законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро и позиция Кремля в этом вопросе не поменяется.

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс присягу. Помимо США, его кандидатуру признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика.