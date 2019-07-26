https://static.news.ru/photo/a22e2070-9f78-11e9-9092-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков согласился с мнением американского президента Дональда Трампа, заявившего об отсутствии причин для ухудшения отношений с Москвой, кроме доклада экс генпрокурора Роберта Мюллера.

Верно, но эта оценка никак не сказывается на политике его администрации, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что Трамп со своими заявлениями просто стоит особняком в президентской администрации, каждый раз выбирающей наихудшую позицию по России.

Пушков заключил, что это парадокс.

Трамп признал: «Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией». Верно, но эта оценка никак не сказывается на политике его адм-ции: всякий раз, когда надо выбрать позицию по России, она выбирает наихудшую. Парадокс, но Трамп с его заявлениями стоит особняком в своей адм-ции. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июля 2019 г.

В апреле текущего года Минюст США обнародовал основные выводы расследования Мюллера. Документ опровергает факт сговора между Кремлём и избирательным штабом Трампа на президентских выборах в 2016 году. Согласно докладу, кандидат на пост главы государства действовал в рамках закона. Однако доклад не снял подозрения в отношении самого президента США.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вести дела с Россией, однако расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера значительно усложнило эту задачу. Он подчеркнул, что РФ является ядерной державой, поэтому диалог между странами крайне важен.