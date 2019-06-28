Пушков нашёл странность в словах Зеленского о пленных из Донбасса
Анна Воробьёва
03:05, 28 июня 2019
https://static.news.ru/photo/b08c02a4-5d88-11e9-acb9-fa163e074e61_1024.jpgАлексей ПушковФото: Federation Council of Russia/Global Look Press
Российский сенатор Алексей Пушков назвал странными заявления президента Украины Владимира Зеленского о главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке.
Он пояснил, что странность заключается в том, что Медведчук поднимал вопрос об обмене пленными и неоднократно призывал к переговорам с ДНР и ЛНР. При этом украинский президент упрекнул его в том, что это якобы демонстративное поведение перед предстоящими выборами в парламент.
В завершение сенатор с иронией отметил в своём Twitter, что Зеленский, вероятно, в это время «был на сцене».
Зеленский говорит странные вещи: мол, почему Медвечук поднимает вопрос об обмене пленными и переходе к миру «только перед выборами»? Странные, ибо неверные. Зеленский, может, был на сцене, когда Медведчук ставил вопрос об обменах и раз за разом призывал к переговорам. Не в курсе?