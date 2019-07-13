Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Супруга актёра Джорджа Клуни Амаль не должна была становиться лицом Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Клуни человек прогрессивных взглядов. Подсказал бы своей супруге Амаль, что негоже быть лицом конференции «по свободе СМИ», — написал политик в Twitter.

Он раскритиковал это мероприятие из-за отсутствия обсуждений таких тем, как арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также обстрел телеканала на Украине.

Как ранее писал News.ru, Пушков предложил журналистке Маргарите Симоньян организовать и провести международную конференцию по свободе слова.

 

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