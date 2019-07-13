https://static.news.ru/photo/62ad61fc-a574-11e9-b0fb-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Супруга актёра Джорджа Клуни Амаль не должна была становиться лицом Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Клуни человек прогрессивных взглядов. Подсказал бы своей супруге Амаль, что негоже быть лицом конференции «по свободе СМИ», — написал политик в Twitter.

Он раскритиковал это мероприятие из-за отсутствия обсуждений таких тем, как арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также обстрел телеканала на Украине.

Дж.Клуни, судя по фильмам, человек прогрессивных взглядов. Подсказал бы своей супруге Амаль, что негоже быть лицом конференции «по свободе СМИ», где, как огня, боятся упомянуть об аресте Ассанжа и делают вид, что слыхом не слыхивали об атаках радикалов на журналистов на Украине. https://t.co/Kz05OQDwhN — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 июля 2019 г.

Как ранее писал News.ru, Пушков предложил журналистке Маргарите Симоньян организовать и провести международную конференцию по свободе слова.