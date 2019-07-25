https://static.news.ru/photo/01a5c844-aec1-11e9-8928-fa163e074e61_1024.jpg Рикардо Россельо Фото: Speijen/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россельо заявил об отставке после скандала, вызванного его грубыми высказываниями в адрес сограждан.

Как сообщает «360», его решение вступит в силу 2 августа. Обязанности губернатора будет временно исполнять министр юстиции Ванда Васкес. До этого в стране проходили протестные акции, которые были вызваны обнародованием электронной переписки политика со своими помощниками. Россельо в грубой форме высказывался о соотечественнике, страдающем от лишнего веса, о певце Рики Мартине и о женщине-политике.

Как писал News.ru, заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку. Решение об этом принял глава региона Валерий Лимаренко. Причиной отстранения от должности стал инцидент в местном кафе, участником которого стал политик. В социальных сетях и местных СМИ появилось видео драки в одном из заведений общепита Южно-Сахалинска. В одном из потасовщиков и узнали вице-премьера регионального правительства. В этой должности он работал с 23 апреля и курировал инвестиционный блок.