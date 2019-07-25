Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россельо заявил об отставке после скандала, вызванного его грубыми высказываниями в адрес сограждан.
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Как писал News.ru, заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный отправлен в отставку. Решение об этом принял глава региона Валерий Лимаренко. Причиной отстранения от должности стал инцидент в местном кафе, участником которого стал политик. В социальных сетях и местных СМИ появилось видео драки в одном из заведений общепита Южно-Сахалинска. В одном из потасовщиков и узнали вице-премьера регионального правительства. В этой должности он работал с 23 апреля и курировал инвестиционный блок.