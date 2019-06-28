https://static.news.ru/photo/b9662b66-99d8-11e9-8816-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zuma/TASS

Уголовное дело возбудили против группы психологов, социальных работников и Андреа Карлетти — мэра города Биббиано в итальянском регионе Эмилья-Романья.

По версии следствия, чиновники в корыстных целях убеждали детей в том, что те стали жертвами насилия со стороны родителей. После этого детей забирали из семей и передавали под опеку своим знакомым, а затем перемещали в свой центр, который финансировался за счёт государства. О расследовании дела, которое получило название «Ангелы и демоны», было объявлено 26 июня.

Главный организатор мошеннической схемы — 68-летний Клаудио Фоти, детский психолог, основатель туринской некоммерческой организации по работе с пережившими насилие детьми «Гензель и Гретель». Работал он со своей супругой Надьей Болоньини, пишет Meduza со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

Расследование началось в 2018 году. Внимание правоохранительных органов привлёк аномальный рост числа жалоб соцзащиты в судебные органы о насилии со стороны родителей в окрестностях Биббиано. В ходе проверки выяснилось, что основания для жалоб были выдуманными.