Уголовное дело возбудили против группы психологов, социальных работников и Андреа Карлетти — мэра города Биббиано в итальянском регионе Эмилья-Романья.
По версии следствия, чиновники в корыстных целях убеждали детей в том, что те стали жертвами насилия со стороны родителей. После этого детей забирали из семей и передавали под опеку своим знакомым, а затем перемещали в свой центр, который финансировался за счёт государства. О расследовании дела, которое получило название «Ангелы и демоны», было объявлено 26 июня.
Главный организатор мошеннической схемы — 68-летний Клаудио Фоти, детский психолог, основатель туринской некоммерческой организации по работе с пережившими насилие детьми «Гензель и Гретель». Работал он со своей супругой Надьей Болоньини, пишет
Расследование началось в 2018 году. Внимание правоохранительных органов привлёк аномальный рост числа жалоб соцзащиты в судебные органы о насилии со стороны родителей в окрестностях Биббиано. В ходе проверки выяснилось, что основания для жалоб были выдуманными.
Ранее