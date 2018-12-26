Обвиняемого в киберпреступлениях Никулина обследуют в США

В соответствии с судебным постановлением, обвиняемый в США в киберпреступлениях гражданин РФ Евгений Никулин проведёт в госпитале ещё 15 дней.
Медицинский отчёт о его психическом состоянии должен быть готов до 8 февраля. По словам адвоката подозреваемого Аркадия Буха, именно руководство госпиталя исправительного учреждения Metropolitan Detention Center в Лос-Анджелесе, в который россиянин попал в начале декабря и находится по сей день, настояло на продлении обследования.
«Все стороны — защита, прокуратура и суд — сейчас ожидают результатов обследования российского гражданина», — сообщил Бух.
Суд, на котором будет решаться судьба Никулина, состоится 12 февраля 2019 года, передают «Известия».
Ранее News.ru писал о том, что россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США во взломе соцсетей, отправят на полугодовое психиатрическое обследование. Такое решение принял американский суд.