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Проверки переселенцев из Донбасса признали незаконными

Wadco2/wikimedia.org

в мире [ версия для печати ]

Верховный суд Украины признал незаконными постановления правительства о проверке переселенцев из Донбасса для начисления им социальных выплат. Решение органа вступает в силу со дня принятия и не подлежит обжалованию.

Речь идёт о двух документах — «Порядок назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам» и «Порядок осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания или пребывания» — принятых в 2014 и 2016 годах.

Согласно этим постановлениям, правительство Украины ужесточило порядок социальных выплат для переселенцев. В частности, сотрудников органов социальной защиты обязали подтверждать факт их проживания по месту регистрации, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что служба безопасности Украины сообщила о задержании ополченца самопровозглашённой Донецкой народной республики на линии соприкосновения в Донбассе. По данным СБУ, мужчина являлся пулемётчиком Народной милиции ДНР и принимал участие в боевых действиях.


#суд #донбасс #украина #проверки
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